Kastamonu'da ayı, büyükbaş hayvanı telef etti - Son Dakika

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ayının saldırdığı büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Uzunçam Mahallesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan Hüseyin Aslan'a ait büyükbaş hayvana ayı saldırdı. Pınarbaşı İlçe Merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Uzunçam Mahallesine kadar inen ayı, saldırdığı büyükbaş hayvanı telef etti.

Bölgede çok fazla ayının olduğunu söyleyen Uzunçam Mahallesi Muhtarı Şaban Aslan, ayıların başka köylülerinin de hayvanları ve arılarına sürekli olarak zarar verdiğini belirtti.

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne konuyla ilgili müracaatte bulunduklarını anlatan Şaban Aslan, Uzunçam Mahallesinin ilçe merkezine uzaklığının 2 kilometre olduğunu belirterek, "Benim bulunduğum yerde çok fazla ayı görüyoruz. Hayvanımın telef olduğu yerde taze ayı izlerine de rastladık. Ayılara zarar vermek suç ve büyük cezası var. Biz zaten ayılara zarar vermiyoruz ama ayılar gelip bizim hayvanımıza ve arılarımıza sürekli zarar veriyor. Telef olan hayvanımın 10 bin lira değerinde ve bunun için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayıp yardım istediğimde, bu konuda yapacak bir şeyleri olmadıklarını söylediler. Ama biz ayıya zarar versek gelip hemen ceza kesiyorlar. Burada tüm köylülerimiz bu konudan şikayetçi. Yani ben direk olarak ayılardan şikayetçiyim. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Aslan, daha öncesinde ayı ile karşılaştığını ve bu yüzden de tedirgin olduklarını kaydetti. - KASTAMONU