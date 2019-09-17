Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan büyükbaş hayvan telef oldu
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Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan büyükbaş hayvan telef oldu

1 saat önce

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde ayı saldırısına uğrayan büyükbaş hayvan, ormanlık alanda ölü halde bulundu.

Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan büyükbaş hayvan telef oldu, System.String[]

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde ayı saldırısına uğrayan büyükbaş hayvan, ormanlık alanda ölü halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Epçeler köyü muhtarı Sedat Öztürk, 1,5 yaşındaki danayı otlaması için merada bıraktı.


Akşam saatlerinde meraya gelen ancak büyükbaş hayvanı bulamayan Öztürk, yakınlarıyla birlikte büyükbaş hayvanı bulmak için mera çevresinde aramaya başladı. Meranın yakınlarındaki ormanlık alanda izine rastlayan Öztürk, ayı izlerinden yola çıkarak büyükbaş hayvanın ayı tarafından parçalanıp, telef edildiğini belirledi. - KASTAMONU

Sedat Öztürk, Çatalzeytin, Kastamonu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:57 Kaynak: İHA
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