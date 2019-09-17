Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan büyükbaş hayvan telef oldu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde ayı saldırısına uğrayan büyükbaş hayvan, ormanlık alanda ölü halde bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Epçeler köyü muhtarı Sedat Öztürk, 1,5 yaşındaki danayı otlaması için merada bıraktı.



Akşam saatlerinde meraya gelen ancak büyükbaş hayvanı bulamayan Öztürk, yakınlarıyla birlikte büyükbaş hayvanı bulmak için mera çevresinde aramaya başladı. Meranın yakınlarındaki ormanlık alanda izine rastlayan Öztürk, ayı izlerinden yola çıkarak büyükbaş hayvanın ayı tarafından parçalanıp, telef edildiğini belirledi. - KASTAMONU