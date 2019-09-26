Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da ayının saldırdığı inek telef oldu
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Kastamonu'da ayının saldırdığı inek telef oldu

23 dakika önce

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Paşalı köyünde ayı, kaçırdığı ineği telef etti.

Kastamonu'da ayının saldırdığı inek telef oldu, System.String[]

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Paşalı köyünde ayı, kaçırdığı ineği telef etti.


Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Paşalı köyünde ikamet eden Selahattin Ünlü'ye ait büyükbaş hayvan, telef olmuş bir şekilde ormanlık alanda bulundu. Yapılan inceleme sonucunda hayvanın ayı tarafından parçalandığı belirlendi. Kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayılar, son günlerde Kastamonu'da birçok hayvanı telef etti. - KASTAMONU

Çatalzeytin, Kastamonu, Paşalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:17 Kaynak: İHA
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