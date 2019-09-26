Kastamonu'da ayının saldırdığı inek telef oldu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Paşalı köyünde ayı, kaçırdığı ineği telef etti.



Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Paşalı köyünde ikamet eden Selahattin Ünlü'ye ait büyükbaş hayvan, telef olmuş bir şekilde ormanlık alanda bulundu. Yapılan inceleme sonucunda hayvanın ayı tarafından parçalandığı belirlendi. Kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayılar, son günlerde Kastamonu'da birçok hayvanı telef etti. - KASTAMONU