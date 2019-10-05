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Kastamonu'da bağ evinde yangın

52 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bağ evinde çıkan yangın hasara neden oldu.

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bağ evinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Karşıyaka Mahallesi'nde Mehmet Özkan'a ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Alevler, Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Tek katlı ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangında kümesteki 10'a yakın kanatlı telef oldu.


Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ile Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Akgül söndürme çalışmalarını takip etti.

Kastamonu, Karşıyaka, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:04 Kaynak: AA
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