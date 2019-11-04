Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da balıkçı boğulma tehlikesi geçirdi
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Kastamonu'da balıkçı boğulma tehlikesi geçirdi

7 saat önce

Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknesine takılan ağı düzeltmek için denize giren balıkçı, boğulma tehlikesi geçirdi.

Kastamonu'da balıkçı boğulma tehlikesi geçirdi, System.String[]

Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknesine takılan ağı düzeltmek için denize giren balıkçı, boğulma tehlikesi geçirdi.


İlçede balık tutmak için denize açılan Cihan Yemsel (30), tekneye takılan ağı düzeltmek için Denizkonak köyündeki balıkçı barınağına geldi. Yemsel, daha sonra ağı düzeltmek için teknenin altına dalış yaptı.

Bir süre sonra balıkçının denizden çıkmamasından şüphelenen çevredekiler, Yemsel'i bulunduğu yerden çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Yemsel, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yemsel'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:50 Kaynak: AA
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