Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Balıkçı Teknesi Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp

Kastamonu'da Balıkçı Teknesi Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp

1 saat önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesi battı.

Kastamonu'da Balıkçı Teknesi Battı: 1 Ölü, 1 Kayıp, System.String[]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesi battı. Teknede bulunanlardan 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi ise kayıp oldu. İnebolu ilçesine bağlı Taşburun köyü açıklarında tekne battı. Teknedeki 3 kişiden Şeref Kara kurtulurken Murat Azaklıoğlu'nun cesedine ulaşıldı. Hayati Kara'yı ise arama çalışmaları devam ediyor. Şeref Kara İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahale yapıldı. Özlüce Balıkçı Barınağı'nda sabah saatlerinde balık avlamak için ayrılan balıkçı teknesi Taşburun köyü açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 3 kişiden Şeref Kara kurtulurken Murat Azaklıoğlu'nun cesedine ulaşıldı. Hayati Kara'yı ise arama çalışmaları devam ediyor. Şeref Kara için İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahale yapıldı. Bölgede, Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE ve Jandarma ekiplerinin yanı sıra balıkçılar da destek verdi. Kayıp olan Hayati Kara'yı bulmak için Sinop'tan dalgıçlar gelecek.

(Cemal İlyasoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:31 Kaynak: İHA

İnebolu Devlet Hastanesi, Taşburun, İnebolu, Kastamonu, 3. Sayfa
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