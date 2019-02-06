Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Balıkçı Teknesi Battı

Kastamonu'da Balıkçı Teknesi Battı

22 dakika önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, balıkçı teknesinin batması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da Balıkçı Teknesi Battı, System.String[]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, balıkçı teknesinin batması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kaybolan bir kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de bir balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldığını söyledi.

Teknedeki Şeref Kara'nın yüzerek kıyıya çıktığını ve ekiplerce İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirten Karadeniz, "Murat Azaklıoğlu'nun ise öldüğü belirlendi. Kayıp olan Hayati Kara da aranıyor." dedi.

Bölgede, Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarına balıkçılar da destek veriyor.

Kayıp kişinin bulunması amacıyla Sinop'tan dalgıç ekibinin istendiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:10 Kaynak: AA

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