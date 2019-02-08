Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Balıkçı Teknesinin Batması

Kastamonu'da Balıkçı Teknesinin Batması

28 dakika önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde batan balıkçı teknesinde yaşamını yitiren Hayati Kara ve Murat Azaklıoğlu'nun cenazeleri defnedildi.

Kastamonu'da Balıkçı Teknesinin Batması, System.String[]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde batan balıkçı teknesinde yaşamını yitiren Hayati Kara ve Murat Azaklıoğlu'nun cenazeleri defnedildi.

Batan teknede yaşamını yitiren Kara ve Azaklıoğlu'nun cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından İnebolu'ya bağlı Özlüce köyüne getirildi.

Kara ve Azaklıoğlu'nun cenazeleri, evlerinde helallik alınması ve Özlüce Köyü Camisi'nde cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına balıkçıların aileleri ve yakınları ile İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dün, balıkçı teknesinin batması sonucu iki kişi ölmüş, bir kişi hastaneye kaldırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Adli Tıp, Ankara, İnebolu, Kastamonu, Güncel
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