Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Kastamonu'da Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kastamonu'da Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek sürüyor.

Kastamonu'da Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek sürüyor.

Kastamonu'da Honsalar Mahallesindeki 600 yıllık Honsalar Camisine mahalleli tarafından Türk bayrakları asıldı. Camide şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Mahalle Muhtarı Ramazan Boyacı, Türkiye'nin teröristlere karşı büyük bir mücadele verdiğini belirtti. Barış Pınarı Harekatı ve harekatta şehit olanları anmak için bir program düzenlemeye karar verdiklerini ifade eden Boyacı, mahalleliyle camiye Türk bayrakları astıklarını söyledi.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu söyleyen Boyacı, "600 yıllık camimizde bugün Fetih duası yaptık. Hocamıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu mukaddes günde inşallah dualarımız kabul olur." dedi.

Cami imamı Muzaffer Bal ise "Allah orada mücadele eden güvenlik güçlerimize güç versin. Bizler de orada mücadele eden askerlerimiz için dua edelim." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Kastamonu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'ye Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye anlaşma uyarısı: Söz yerine getirilmemiş olursa 120 saatin sonunda harekat devam edecek Tel Abyad'da terör tehdidinden uzak ilk cuma namazı kılındı Son Dakika: Üç Avrupa ülkesinin lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 16:47:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]