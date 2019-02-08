Kastamonu'da Batan Teknede Ölen Balıkçılar Defnedildi
17 dakika önce
Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Taşburun köyü açıklarında Çarşamba günü batan balıkçı teknesinde hayatını kaybeden Murat Azaklıoğlu ve Hayati Kara'nın cenazeleri toprağa verildi.
Kastamonu
'nun İnebolu
ilçesi Taşburun
köyü açıklarında Çarşamba
günü batan balıkçı teknesinde hayatını kaybeden Murat Azaklıoğlu ve Hayati Kara'nın cenazeleri toprağa verildi.
Özlüce Köyü Merkez
Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılan İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy
, aile yakınlarına başsağlığı diledi. Kaymakam Atasoy'un yanı sıra cenaze namazına çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişi katıldı. Cami avlusuna sığmayan kalabalık caminin dışına kadar taştı. İnebolu Müftüsü Abdullah Bora
helallik alınmasının ardından Murat Azaklıoğlu ve Hayati Kara'nın cenaze namazlarını kıldırdı. Namazın ardından Hayati Kara, Özlüce Köyü'ne, Murat Azaklıoğlu ise Yunus Köyü'ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. - KASTAMONU
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:47 Kaynak: İHA
Fatih Terim, Babasının Mezarını Ziyaret Etti
Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle
Son Dakika! Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: Konuşmamın Arkasındayım
Erdoğan, İlk Mitinginde Bazı Partililere Sert Çıktı: Provoke Etmeyin