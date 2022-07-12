Kastamonu'da bayram ziyaretine giden öğretmen 6.kattan düşerek can verdi - Son Dakika
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Kastamonu'da bayram ziyaretine giden öğretmen 6.kattan düşerek can verdi

12.07.2022 14:57

Kastamonu'da akraba ziyaretine giden öğretmen Öznur Çörekcioğlu, bulunduğu apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti. mesi neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çörekçioğlu'nun iki çocuğu olduğu öğrenildi.

İnönü Mahallesi Zümrüt Sokak'ta meydana gelen olayda Kurban Bayramı ziyareti için akrabalarının yanına ziyarete gelen Merkez Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Öznur Çörekcioğlu, bulunduğu apartmanın 6'ncı katından dengesini kaybetmesi neticesinde düştü.

TALİHSİZ KADIN ZEMİNE ÇAKILDI

Beton zemine çakılan evli ve 2 çocuk annesi öğretmen Çörekcioğlu ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan Çörekcioğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan öğretmen Çörekcioğlu hayatını kaybetti. Çörekcioğlu'nun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Öte yandan Çörekcioğlu'nun yakınları hastanede fenalık geçirdi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, inceleme devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da bayram ziyaretine giden öğretmen 6.kattan düşerek can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da bayram ziyaretine giden öğretmen 6.kattan düşerek can verdi - Son Dakika
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