Kastamonu'da bazı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı - Son Dakika
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Kastamonu'da bazı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı

24.03.2022 15:17
Kastamonu'da bazı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı

Kastamonu'da karın etkili olduğu Ağlı ilçesinde bazı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi geçti.

Kastamonu'da karın etkili olduğu Ağlı ilçesinde bazı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi geçti.

İlçede etkili olan kar nedeniyle bazı köylerdeki araçlar, evler ve ahırlar kar altında kaldı. Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen bölgede kar mücadelesi yoğun şekilde devam ediyor.

Evlerinin kapısı karda kaybolan bazı vatandaşlar, küreklerle tünel açarak kapılarının önünden ulaşımı sağlıyor. Köylüler, olumsuz bir durumla karşılaşmamak için çatılarındaki yoğun karı kürerken, evler arasında ulaşımı da tünel şeklinde açtıkları patika yollarla sağlıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, bölgedeki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ağlı ilçesine bağlı Akdivan köyünde yaşayan Şaban Sünnetçi gazetecilere, bölgede ilk kez bu kadar yoğun kar görüldüğünü söyledi.

Karın aralıklarla devam ettiğini anlatan Sünnetçi, "Durumu görüyorsunuz, kış şartlarımız ağır geçiyor. Devletimiz, milletimiz sağ olsun bizi boş bırakmıyorlar. Yollarımızı açıyorlar, kürüyorlar. Bizi mağdur etmiyorlar. Evimizin üzeri de kardı. Kar çok yağdı. Girişimiz de alçak olduğu için kapımız kapandı. Küreklerle açıyoruz, evimize tünel gibi giriyoruz." dedi.

Mehmet Sünnetçi ise yoğun kar nedeniyle çok güçlük çektiklerini, köyde kar kalınlığının yer yer 2,5 metreye ulaştığını belirterek, "Böyle bir kar daha önce hiç görmemiştik, hayat felç oldu. Birbirimize ulaşmamız da çok zor. Kürekle patika yol yaparak ilerliyoruz. Birçok ev kar altında kaldı, evden çıkamaz hale geldik. Bir evden diğerine 2 saatte gidemediğimiz oluyor. Kar boğazımıza kadar çıkmıştı ama zamanla biraz oturdu." diye konuştu.

Kastamonu'da bazı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı
Kastamonu'da bazı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı

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Kastamonu, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da bazı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı - Son Dakika


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