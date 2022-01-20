Kastamonu'da bıçaklı kavgada Suriye uyruklu kişi öldü - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Y.T. ile Suriye uyruklu Ahmed Muhammed arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T, bıçakla Muhammed'i yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Y.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.