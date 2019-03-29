Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Bin 72 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kastamonu'da Bin 72 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

1 saat önce

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda bin 72 adet captagon uyuşturucu sentetik hap ele geçirdi.

Kastamonu'da Bin 72 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, System.String[]
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda bin 72 adet captagon uyuşturucu sentetik hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şahıstan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşköprü'de ilçesinde 2 yabancı uyruklu şahsın piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisini aldı. Bunun üzerine takibe alınan yabancı uyruklu zanlılara yönelik jandarma ekipleri, operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramada bin 72 adet captagon uyuşturucu sentetik hap ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

Taşköprü, Jandarma, Kastamonu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti Hurdalıktan Aldıkları Aracı 10 Bin Lira Harcayıp Paletli Kar Aracına Dönüştürdüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:23:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Bin 72 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]