Kastamonu'da bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'da bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

01.03.2021 17:35
Kastamonu'da bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı, System.String[]

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda, ilçenin Yukarı Araç Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi'ndeki 4 katlı, 8 daireli bir apartmanın, 7 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Sitede gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alındığı ifade edilen kararda, karantina süresince sitede ikamet eden vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek birimlerince karşılanacağı belirtildi.

Kararda, karantina süresince sitede ikamet eden kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar ile özel sektör çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kastamonu, Hisarcık, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da bir apartman Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika


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