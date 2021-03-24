Kastamonu'da bir apartman Kovid-19 önlemleri nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'da bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Candaroğllurı Mahallesi Şehit İdris Hınık Sokak'ta bir apartmanın Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla 8 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Apartmanda gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alındığı ifade edilen açıklamada, karantina süresince apartmanda ikamet edenlerin tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek birimlerince karşılanacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, karantina süresince apartmanda ikamet eden kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar ile özel sektör çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.