Kastamonu'da bir ev yandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir ev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:36 Kaynak: AA
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir ev yandı.
İlçenin Yazıçam mevkisinde, Hüseyin Kabakçı'ya ait tek evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Olay yerine çağrılan Tosya Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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