Kastamonu'da bir ev yandı
6 saat önce
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Bey köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:06 Kaynak: İHA
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Bey köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Bey köyü İki Pınar Mahallesi'nde Mehmet Yılmaz'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Taşköprü Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında Mehmet Yılmaz'a ait ev kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU
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