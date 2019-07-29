Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kastamonu'da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

2 dakika önce

Kastamonu'da bir ev yangında kullanılamaz hale geldiKASTAMONU - Kastamonu'nun merkeze bağlı Bozoğlak köyünde çıkan yangında bir ev, bir samanlık ve bir ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi
KASTAMONU - Kastamonu'nun merkeze bağlı Bozoğlak köyünde çıkan yangında bir ev, bir samanlık ve bir ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Bozoğlak köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Ahmet Yamakoğlu'na ait iki katlı evde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan samanlık ve ambara da sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine Taşköprü Belediyesi, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Şeker Fabrikasına ait itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Köylülerinde yardım ettiği yangın söndürme çalışmalarında bir ev, bir samanlık ve bir ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.
Kastamonu'da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi
Kastamonu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ambarlı Limanı'ndan yangın! Gemi alev aldı Torbalı'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor Bagok Dağı'nda büyük yangın: 6 Süryani köyü tehdit altında Kontrolden çıkan otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.7.2019 05:38:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]