Kastamonu'da bir evde 23 tüfek ile 18 kurusıkı tabanca ele geçirildi
7 saat önce
Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde 23 av tüfeği ile 18 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:54 Kaynak: AA
Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde 23 av tüfeği ile 18 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Araç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Araç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İğdir köyündeki bir eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 23 ruhsatsız av tüfeği ile 18 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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