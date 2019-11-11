Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da bir evde 23 tüfek ile 18 kurusıkı tabanca ele geçirildi
Son Dakika Güncel Kastamonu'da bir evde 23 tüfek ile 18 kurusıkı tabanca ele geçirildi

Kastamonu'da bir evde 23 tüfek ile 18 kurusıkı tabanca ele geçirildi

7 saat önce

Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde 23 av tüfeği ile 18 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kastamonu'da bir evde 23 tüfek ile 18 kurusıkı tabanca ele geçirildi, System.String[]

Kastamonu'nun Araç ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde 23 av tüfeği ile 18 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Araç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Araç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İğdir köyündeki bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 23 ruhsatsız av tüfeği ile 18 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kastamonu, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinden çıkıp 3 kişiyi vuran genç: Aha silah, aha mermi
Zevk için cinayet işlediğini söyleyen sanık, mahkemede "Kaza" dedi Eşini öldürünce iğrenç detaylar ortaya çıktı! Baldızını öldürmüş, komşuna tecavüz etmiş Canlı yayında Mehmet Eymür ve Doğu Perinçek kavgası! Birbirlerini "ABD ajanı" olmakla suçladılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 00:52:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da bir evde 23 tüfek ile 18 kurusıkı tabanca ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]