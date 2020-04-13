Kastamonu'da bir evde kumar oynayan 7 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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Kastamonu'da bir evde kumar oynayan 7 kişi hakkında işlem yapıldı
6 saat önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde kumar oynadıkları gerekçesiyle 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde kumar oynadıkları gerekçesiyle 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranıldığı ve kumar oynandığı ihbarı üzerine Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan incelemede evin bir odasının kumarhane şeklinde düzenlendiği belirlendi. Evde bulunan kumar oynama araçlarına el konuldu.
Evdeki 7 kişi hakkında kumar oynamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan yasal işlem uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:02 Kaynak: AA
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