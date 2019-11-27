Kastamonu'da bir FETÖ şüphelisi yakalandı
6 saat önce
Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:52 Kaynak: AA
Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla aranan S.Y, kaldığı evde yakalandı.
Emniyete götürülen S.Y'nin FETÖ'yle iltisaklı dershanelerde yöneticilik yaptığı öğrenildi.
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