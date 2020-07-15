Kastamonu'da bir inşaatın çatısı çöktü (2) - Son Dakika

Kastamonu'da bir inşaatın çatısı çöktü (2)

Kastamonu'da spor salonu inşaatının çelik çatısında meydana gelen çökme sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Kastamonu'da spor salonu inşaatının çelik çatısında meydana gelen çökme sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

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İl merkezi Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı yakınındaki bir okulun yanına yapılan 3 katlı spor salonu inşaatının çelik çatısında çökme meydana geldi.

Bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, vinç ve iş makineleri yardımıyla inşaat alanındaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, bir işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla çatı katından indirilen işçinin cenazesi, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İnşaat alanından yaralı çıkarılan bir işçi de ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma ekipleri de bölgedeki çalışmalarını tamamladı.

Bu arada, Vali Avni Çakır ve İl Emniyet Müdürü Necati Denizci olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kastamonu, İtfaiye, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:48 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da bir inşaatın çatısı çöktü (2) - Son Dakika
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