Kastamonu'da bir kadın kayınpederini tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika

Kastamonu'da bir kadın kayınpederini tüfekle vurarak öldürdü

02.05.2021 02:09
Kastamonu'da bir kadın kayınpederini tüfekle vurarak öldürdü, System.String[]

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kadın, kayınpederini tüfekle vurarak öldürdü.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kadın, kayınpederini tüfekle vurarak öldürdü.

İlçenin Yıldızalan köyünde ikamet eden F.O ile kayınpederi Mevlüt O. arasında iddiaya göre çocuk nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.O. tüfekle kayınpederine ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Mevlüt O'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Mevlüt O'nun cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

F.O. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da bir kadın kayınpederini tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika


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