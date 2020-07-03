Kastamonu'da bir kadını darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, S.Y'yi darbeden kişinin K.C. olduğu belirlendi.

Polise başvuran S.Y, Aktekke Mahallesi'nde sokakta yürürken bir erkeğin kendisini darbettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Kastamonu 'da bir kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü

Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu