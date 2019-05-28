Kastamonu'da bir kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu
2 saat önce
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişi, bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:02 Kaynak: AA
'nun Taşköprü
ilçesinde bir kişi, bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.
İlçeye bağlı Çanşa köy merkezinin dışındaki bir arazide vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak kesiği bulunan kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma
ekipleri tarafından yapılan incelemede İsa Kapucu'ya ait olduğu belirlenen cenaze, Taşköprü Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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