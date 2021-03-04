Kastamonu'da bir kişinin geçen yıl silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili jandarma 23 adreste arama yaptı - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde geçen yıl bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili jandarma ekipleri 23 farklı adreste arama yaptı.

Hasan Davulcu'nun (65), silahla vurularak yaşamını yitirmesinin ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında 23 adreste arama gerçekleştirdi.

Aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 126 tabanca fişeği ile 2 ruhsatlı tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen ve suça konu olabileceği değerlendirilen malzemeler jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Karşı köyünde yaşayan Hasan Davulcu, 4 Temmuz 2020'de hayvanlarını otlatmak için gittiği tarladan geri dönmeyince ailesi ve yakınları arama yapmıştı. Davulcu'nun göğsüne isabet eden mermiyle yaşamını yitirdiği belirlenmişti.