Kastamonu'da bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı kavgayla ilgili iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Celep köyü Yılancı Mahallesi'nde 2 Nisan'daki silahlı kavgaya ilişkin A.B. ve Ö.B. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kavgada yaralanan S.B'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Yılancı Mahallesi'nde çıkan kavgada Hamdi B, S.B. ve A.B'yi tabancayla yaralamıştı. Silah seslerini duyan Ö.B, babası S.B'nin yaralandığını görünce tabancayla Hamdi B'yi vurmuştu. Hamdi B, olay yerinde yaşamını yitirmiş, Ö.B. olaydan sonra, A.B. de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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