S.A. da şüpheliye ziynet eşyalarını verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlatan S.A. jandarma ekiplerini arayarak şikayetçi oldu.

Obrucak köyünde ikamet eden S.A'yı telefonla arayan S.T, bir suça karıştığını ve ödeme yapması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Kastamonu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da bir kişiyi telefonla dolandıran şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.