Kastamonu'da bir köpeği öldürerek hırsızlık yapan 4 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da bir köpeği öldürerek hırsızlık yapan 4 şahıs yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da bir köpeği öldürerek hırsızlık yapan 4 şahıs yakalandı

6 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 12 Ocak tarihinde bir köpeği silahla vurarak öldüren ve ardından üç evi soydukları iddia edilen 4 hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kastamonu'da bir köpeği öldürerek hırsızlık yapan 4 şahıs yakalandı, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 12 Ocak tarihinde bir köpeği silahla vurarak öldüren ve ardından üç evi soydukları iddia edilen 4 hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de Karadedeoğlu köyünde 12 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen üç ayrı evden hırsızlık yapılması ve bir köpeğin öldürülmesi olayında girdikleri evlerden ev eşyalarını çalan 4 şahıs Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde kısa süre içinde çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca, faili meçhul olayların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanması için yeni kurulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinden elde edilen delillerin incelenmesi sonucu şüpheli şahısların tespit edilmeleri ve olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakalanmaları sağlandı.


Şahıslarla birlikte evlerden çalınan dikiş makinesi, su motoru, bakır kazan gibi birçok ev eşyası da Jandarma tarafından ele geçirildi. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 12 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Hırsızlık yapılan yerde bir köpeği de ateşli silahla öldürdükleri iddia edilen 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheli şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:14 Kaynak: İHA
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