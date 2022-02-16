Üye Girişi
Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu - Son Dakika

Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu

16.02.2022 17:17

Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı bir köyde yaklaşık 10 evde yangın çıktı.

Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı bir köyde yaklaşık 10 evde yangın çıktı. Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Kastamonu'nun merkez ilçesine bağlı Akkaya Başören Köyü'nde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın çok sayıda eve sıçradı. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu
Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu
Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu
Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu
Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu
Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu
Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu
Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu
Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu
Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu
Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu

YORUMLAR
500

Kastamonu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:45 Kurtlar Vadisi dizisi 19 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu! HD olarak yeniden yayınlanınca trendlere girdi
17:39 Destici'den Seçim Yasası çıkışı: Ben yüzde 7 maddesine oy vermem
17:35 Boğazı kesilerek katledilen Sıla'yla ilgili yeni ayrıntılar! Cani, daha önce kaçırıp ölümle tehdit etmiş
17:34 Türk definecinin kazı planı filmleri aratmadı! Ev kiralayıp alttan alttan 6 ay toprağı kazmış
17:32 Ayşenur Arslan'ın tepki çeken sözlerinin faturası Halk TV'ye kesildi! Ceza üstüne ceza yağdı
17:31 117 koyunu gözü önünde telef olan çiftçi, çaresizlik içerisinde ağladı!
17:30 Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor
16:50 Dünyaca ünlü hoca Bielsa ile ilk görüşme gerçekleşti!
16:37 Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, sosyal medya ayağa kalktı!
16:35 Savaş çıkacak mı? Ukraynalı gençler, siper kazarak Putin'i durduracaklarını sanıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 17:49:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement