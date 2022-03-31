Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu: 7 ev, 7 ahır, 12 hayvan, 1 traktör ve 1 cami yandı - Son Dakika
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Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu: 7 ev, 7 ahır, 12 hayvan, 1 traktör ve 1 cami yandı

31.03.2022 09:57
Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu: 7 ev, 7 ahır, 12 hayvan, 1 traktör ve 1 cami yandı

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 7 ev, 7 ahır, 1 cami yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında 7 ev, 7 ahır, 1 cami yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında 12 büyükbaş hayvan telef olurken 1 traktör de küle döndü.

Olay, gece saatlerinde Kastamonu merkez ilçesine bağlı Haydarlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Aşcıoğlu'na ait kullanılmayan boş evde yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine köyde bulunan köpekler havlamaya başladı. Havlayan köpeğin sesine uyanan Ayhan Calayoğlu, vakit kaybetmeksizin evine terk ederek köy halkını uyardı. Vatandaşları evden çıkaran Ayhan Calayoğlu, ardından itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınabildi.

EVLER VE AHIRLAR KÜLE DÖNDÜ

Yangında Kamil Aşçıoğlu, Şaban Kadam, İsmail Kadam, Ayhan Calayoğlu ve İdris Calayoğlu isimli vatandaşlara ait 7 ev, 7 ahır, 1 traktör yandı. 12 büyükbaş hayvan ise tamamen telef oldu. Köyde bulunan cami de yangında yanarak kullanılamaz hale geldi. Sabah saatlerinde yangını söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

"ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞINI TAHMİN EDİYORUZ"

Yangının herkesin uyuduğu sırada çıktığını söyleyen Haydarlar Köyü Muhtarı Salim Kuru, "7 ev, 7 ahır, 12 büyükbaş hayvan, 1 traktör, 1 camimiz yandı. Köyde arkadaşımız durmuyordu zaten. Bir tane ahşaptan ev vardı. Yangının ahşap evde elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Ayhan Calayoğlu'nun köpeği vardı. Yanan ev de buraya yakındı. Yangın evi sarınca köpeğin sesine uyanmış ve Ayhan'a gelip 'yanıyoruz' diyerek bizleri uyandırdı. Ondan sonra evleri tahliye ettik. Yangın şu anda kontrol altına alınabildi. Devletimizden yanan evlerle ilgili bir yardım ve destek bekliyoruz" dedi.

(Vedat Yunus İkizoğlu-İHA)

Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu: 7 ev, 7 ahır, 12 hayvan, 1 traktör ve 1 cami yandı
Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu: 7 ev, 7 ahır, 12 hayvan, 1 traktör ve 1 cami yandı
Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu: 7 ev, 7 ahır, 12 hayvan, 1 traktör ve 1 cami yandı
Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu: 7 ev, 7 ahır, 12 hayvan, 1 traktör ve 1 cami yandı

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Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu: 7 ev, 7 ahır, 12 hayvan, 1 traktör ve 1 cami yandı Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu: 7 ev, 7 ahır, 12 hayvan, 1 traktör ve 1 cami yandı Korkutan baca yangını büyümeden söndürüldü Korkutan baca yangını büyümeden söndürüldü Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu: 7 ev, 7 ahır, 12 hayvan, 1 traktör ve 1 cami yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu: 7 ev, 7 ahır, 12 hayvan, 1 traktör ve 1 cami yandı - Son Dakika
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