Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı
6 saat önce
Kastamonu'da bir köy daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kastamonu'da bir köy daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, merkez Halifekuyucağı köyünde Kovid-19 vakalarının gerçekleştirilen filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış gösterdiği belirtildi.
Salgının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mahalleler hariç köy merkezinin ikinci bir emre kadar karantinaya alındığı bildirildi.
Kentte daha önce de 3 köy ve 5 mahallede karantina şartları uygulanmaya başlanılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:40 Kaynak: AA
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