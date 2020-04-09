Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı
6 saat önce
Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.
Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.
Bozkurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kızılcaelma köyünün Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Kentte daha önce 7 köy ve 12 mahallede karantina uygulanmaya başlanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:10 Kaynak: AA
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