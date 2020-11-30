Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı
30.11.2020 18:02
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde korona virüs vakalarının artış göstermesi üzerine Yukarıaktaş Köyü Göveloğlu Mahallesi karantinaya alındı.
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde korona virüs vakalarının artış göstermesi üzerine Yukarıaktaş Köyü Göveloğlu Mahallesi karantinaya alındı.
Pınarbaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 29 Kasım tarihinden itibaren ikinci bir karara kadar ilçeye bağlı Yukarıaktaş Köyü Göveloğlu Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantina altına alındığı açıklandı. Son günlerde artan korona virüs vakalarının önüne geçilebilmek için karantina kararının alındığının belirtildiği açıklamada, vatandaşların kendi sağlıkları için karantina süresince belirlenen kurallara uymaları istendi. - KASTAMONU
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