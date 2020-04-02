Kastamonu'da bir köy ile 4 mahalle daha karantinaya alındı - Son Dakika

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Kastamonu'da bir köy ile 4 mahalle daha karantinaya alındı
6 saat önce
Kastamonu'da bir köy ile 4 mahalle daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kastamonu'da bir köy ile 4 mahalle daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçe hıfzıssıhha kurullarının kararları doğrultusunda, Çatalzeytin ilçesine bağlı Kaşlıca köyü ile Azdavay ilçesine bağlı Sıra köyü Pazaryeri Mahallesi, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kalaycı köyü Derecik Mahallesi, Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyü Diller Mahallesi ve Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyü Göl Mahallesi'nin karantinaya alındığı ifade edildi.
Kentte daha önce de Devrekani ilçesine bağlı Hasırlı köyü ile Ahlatçık köyünün Karacataş Mahallesi karantinaya alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:44 Kaynak: AA
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