Kastamonu'da bir köy ile apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir köy ile apartmanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Yazıbelen köyünün 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Köy sakinlerinin bir araya gelmemeleri, izolasyon kurallarına uymaları gerektiği ifade edilen açıklamada, Ahi Çelebi Mahallesi Kulaksız Sokak'taki bir apartmanın da 10 gün karantinaya alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Kovid-19 vakaları görülen bir tekstil atölyesinin de 10 gün süreyle kapatıldığı kaydedildi.