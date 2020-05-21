Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu Valiliği, il merkezine bağlı Yolkonak köyünün yeni tip korona virüs salgınını önlemek amacıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alındığını açıkladı.

Kastamonu Valiliği, il merkezine bağlı Yolkonak köyünün yeni tip korona virüs salgınını önlemek amacıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alındığını açıkladı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplantı. Toplantının ardından Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, halk sağlığını korumak ve korona virüs (Covid-19) salgınının kontrolü amacıyla il merkezine bağlı Yolkonak köyü Kımız bağlısında korona virüs salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak için giriş-çıkışlara izin verilmeyerek 21 Mayıs 2020 tarih ve 15.00 saati itibariyle ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınacağı kaydedildi. - KASTAMONU

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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