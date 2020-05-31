Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

İstanbul 'dan köye geldiği belirlenen B.U'nun (79) Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, eşi D.U'nun (80) da Kovid-19 şüphesiyle Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmasının ardından köyün karantinaya alındığı öğrenildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyecek köyde güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.

Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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