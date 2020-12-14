Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
14.12.2020 17:27
Devrekani İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Göynükören köyü 10 gün süreyle karantinaya atandı.
Devrekani İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Göynükören köyü 10 gün süreyle karantinaya atandı.
Edinilen bilgiye göre, Devrekani İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri doğrultusunda salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında Devrekani ilçesine bağlı Göynükören Köyü, bugün itibariyle 10 gün süreyle karantina altına alındı.
Karantina kararının ardından köyün giriş ve çıkışları kapatıldı. - KASTAMONU
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