Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, artan vaka sayıları nedeniyle Gövrecik Köyü Kurt Mahallesinin karantinaya alındığını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede son günlerde vak'a sayılarında ciddi düşüşlerin olduğunu ve bunun kendilerinde rehavet oluşturmaması gerektiğini uyarısında bulunarak, "İlçemizdeki vaka sayılarında yaşanan önemli düşüş memnuniyet verici olsa da salgınla mücadelemizde rehavete kapılmaksızın pür dikkat devam ediyoruz. Bu bağlamda gerek sahadaki denetim ve filyasyon ekiplerimiz gerekse İçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karaköy, Kuşçular ve Karabey köylerimizdeki karantina uygulamamız, buralardaki vaka sayıları düştüğü için sonlandırılmıştı. Son olarak dün itibariyle Gövrecik Köyü Kurt Mahallesi, burada artan vak'a sayıları nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz kararıyla karantina altına alındı. Yılbaşı nedeniyle ilçemize dışarıdan da çok sayıda insanın gelebileceği göz önünde bulundurularak Tosyalı hemşehrilerimden tedbiri elden bırakmamalarını ve her zamankinden daha dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi. - KASTAMONU