Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine bağlı Büyük Mutlu köyü, artan korona virüs vakaları sebebiyle karantinaya alındı.

Şenpazar Kaymakamlığı, Şenpazar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Şenpazar ilçesine bağlı Büyük Mutlu köyünün artan korona virüs vakaları sebebiyle 10 gün süreyle karantinaya alındığını açıkladı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Büyük Mutlu köyünün giriş ve çıkışlarını kontrol altına alarak, köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor. - KASTAMONU