Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
09.03.2021 17:35
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina başlatıldı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları ve 4 kişinin testinin pozitif çıktığı Çatak köyünün 10 gün karantinaya alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
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