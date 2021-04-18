Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi. Cide Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakam Ömer Sağlam başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Kovanören köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildiği kaydedildi. Giriş çıkışlara izin verilmeyen köy merkezinde güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

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