Kastamonu'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Kaymakamı Selçuk Yosunkaya başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kabalar köyünün 10 gün süreyle karantina altına alınmasını kararlaştırdığı belirtildi.
Açıklamada, köye giriş çıkışlara izin verilmeyerek güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınmasına, kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmasına karar verdiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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