Kastamonu'da bir köy ve bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'da bir köy ve bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca son dönemde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Duruçay köyü ile Kurtkayı köyünün Aşağımısır Mahalllesi'nin 10 gün karantina altına alınmasına karar verildiği bildirildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köy ve mahallede güvenlik ve sağlık ekiplerinin önlem aldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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