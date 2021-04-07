Kastamonu'da bir köy ve mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'da bir köy ve mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
07.04.2021 17:33
Kastamonu'da bir köy ve mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanacak.
Kastamonu'da bir köy ve mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanacak.
Kastamonu Valisi Avni Çakır başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Küçüksu köyü merkezi ve Karaş köyü Kuş Mahallesi'nin 10 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı.
Kurul, bu bölgelerde güvenlik ve sağlık tedbirleri alınmasına, kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.
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