Kastamonu'da bir mahalle daha karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle daha karantinaya alındı.



Devrekani İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Bıngıldayık köyünün Hacıhasan Mahallesi 14 gün süreyle karantina altında tutulacak.

Karantinaya alınan mahalledeki vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalıp köy sınırları dışına çıkmamaları ve izolasyon kurallarına uymaları istendi.

Daha önce 6 yerleşim yerinde karantinanın sona erdiği kentte, 20 yerleşimde ise karantina uygulaması devam ediyor.