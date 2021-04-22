Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallelerde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Mahalledeki vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, izolasyon kurallarına uyulması gerektiği belirtildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Ulamış köyü Sökmen Mahallesi'nin 10 gün karantinaya alındığı bildirildi.

Kastamonu 'nun Devrekani ilçesinde bir mahalle yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

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