Kastamonu'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi - Son Dakika

Kastamonu'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi
31.03.2021 19:19
Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede uygulanan karantina sona erdi.
Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede uygulanan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, merkeze bağlı Bük köyü Üyük Mahallesi'nin 18 Mart'ta ikinci bir karara kadar karantinaya alındığı hatırlatıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde mahallede Kovid-19 pozitif vaka kalmadığı belirtilen açıklamada, bunun üzerine mahalledeki karantina uygulamasına son verildiği kaydedildi.
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